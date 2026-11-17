Banco Central entrega informe de Estabilidad Financiera del país.

Los riesgos del escenario mundial permanecen elevados, al igual que la probabilidad de un estrechamiento adicional y abrupto de las condiciones financieras globales. Persisten las vulnerabilidades asociadas a las elevadas valoraciones de los activos riesgosos y el creciente endeudamiento del sector relacionado con la Inteligencia Artificial (IA). Asimismo, el endeudamiento fiscal se mantiene alto, especialmente en algunas economías desarrolladas, y se han observado dificultades para limitar su expansión. A esto se suma la preocupación por la exposición del sistema financiero a crecientes riesgos de ciberseguridad. Una combinación de shocks que disminuya el apetito por riesgo en los mercados financieros y, con ello, el precio de los activos riesgosos, podría acentuar el estrechamiento de las condiciones financieras que se ha producido desde el IEF pasado.

En Chile, las condiciones financieras también se han estrechado, en un contexto donde los mercados han operado normalmente. Una mayor participación de inversionistas no residentes en el mercado de renta fija contribuye a su profundidad y liquidez, pero podría amplificar shocks externos. Hogares y empresas muestran algún deterioro de su capacidad de pago de deuda, coherente con el debilitamiento del empleo y las ventas en la economía local.

El sector bancario local continúa mostrando niveles de rentabilidad, liquidez y capital que le permitirían seguir solventes ante un escenario de tensión severo. En este contexto de elevados riesgos externos, es necesario continuar construyendo buffers y herramientas para mitigar los efectos de shocks adversos en la economía local.