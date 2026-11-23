Accidente fatal en Ruta 9 Norte: ambos conductores involucrados fueron formalizados, uno manejaba bajo los efectos de la cocaína

Nuevos antecedentes se conocieron respecto del fatal accidente de tránsito ocurrido el sábado 21 de noviembre en el kilómetro 170 de la Ruta 9 Norte, sector Estancia San Gerónimo, donde dos turistas de nacionalidad rusa perdieron la vida y otras cinco personas resultaron lesionadas.

Por este hecho fueron formalizados los dos conductores involucrados en la colisión: el chofer de la van de turismo, Ángel Claudio Silva Andrade, de 62 años, y el camionero argentino Ariel Gustavo Macagnani.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, Silva Andrade transportaba a un grupo de turistas desde Punta Arenas hacia Puerto Natales, cuando perdió el control del vehículo, desviándose hacia la izquierda y traspasando el eje central de la calzada, lo que provocó la colisión con el camión que circulaba en sentido contrario.

Durante la investigación, testimonios de pasajeros señalaron que el conductor habría realizado maniobras bruscas y erráticas, además de presentar señales de cansancio. Incluso, uno de los testigos indicó que le había consultado en reiteradas ocasiones cómo se sentía, luego de observar que conducía zigzagueando.

El informe de la SIAT de Carabineros estableció como causa basal del accidente que el conductor manejaba en condiciones físicas deficientes, producto del sueño, cansancio y fatiga, factores que habrían provocado que perdiera el control del vehículo.

Silva Andrade fue formalizado por dos cuasidelitos de homicidio. La Fiscalía solicitó su prisión preventiva, pero el tribunal rechazó esta medida por considerarla desproporcionada, decretando en su lugar arresto domiciliario nocturno. El imputado mantiene además una condena anterior por conducción en estado de ebriedad.

Camionero dio positivo a cocaína

En paralelo, durante las diligencias se estableció que el conductor del camión, Ariel Gustavo Macagnani, de nacionalidad argentina, manejaba bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

El examen practicado por Carabineros arrojó resultado positivo a cocaína, situación que motivó su detención y posterior formalización por manejo bajo la influencia de sustancias sicotrópicas y estupefacientes, infracción contemplada en la Ley de Tránsito.

En su caso, el tribunal decretó como medidas cautelares el arraigo regional y la firma quincenal, rechazando la solicitud de prohibición de abandonar el país presentada durante la audiencia.

De esta manera, ambos conductores quedaron sujetos a medidas cautelares mientras continúa la investigación para establecer las responsabilidades penales derivadas de este accidente que terminó con la vida de dos turistas extranjeros en la Ruta 9 Norte.