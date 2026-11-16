Formalizan a conductor ebrio y sin licencia tras accidente que dejó a dos acompañantes con lesiones graves en Punta Arenas

Durante la jornada del domingo 15 de noviembre se desarrolló en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas la audiencia de control de detención y formalización de Patricio Hernán Zúñiga Villegas, imputado por el delito de conducción en estado de ebriedad sin haber obtenido licencia de conducir, con resultado de lesiones graves.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el imputado conducía con 0,96 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del accidente registrado la noche del sábado, cerca de las 21:36 horas, en la intersección de avenida Costanera del Estrecho con calle Boliviana.

Durante la audiencia, la Fiscalía detalló que el conductor transitaba en dirección al norte a bordo de un automóvil Subaru Impreza blanco, acompañado por un hombre y una mujer. Al llegar a calle Boliviana, y producto de la conducción bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad, habría perdido el control del vehículo, impactando contra la berma central.

Como consecuencia del impacto, ambos acompañantes salieron eyectados desde el automóvil. Uno de ellos sufrió fracturas en el tórax, glúteos, espalda, manos y pies, además de lesiones faciales, mandibulares y escapulares de carácter grave. La segunda ocupante permanece hospitalizada con diagnóstico reservado, a la espera de una evaluación médica que permita determinar la gravedad de sus lesiones.

En tanto, el conductor fue trasladado a un recinto asistencial, donde se constataron lesiones de carácter leve.

Otro antecedente expuesto durante la audiencia fue que el imputado nunca había obtenido licencia para conducir vehículos motorizados.

Investigación tendrá un plazo de 90 días

En la misma audiencia, el Ministerio Público solicitó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación, considerando que se encuentran pendientes los informes periciales de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) y del Servicio Médico Legal, antecedentes necesarios para establecer la dinámica del siniestro y precisar la evolución de las lesiones de las víctimas.

La defensa solicitó un periodo de investigación más acotado, sin embargo, el magistrado acogió la petición de la Fiscalía y estableció un plazo de 90 días para el cierre de la investigación.